Литературный вечер в честь юбилея выхода очерка «Треблинский ад» прошел в Химках

Автор произведения писал очерк, опираясь на личный опыт. Будучи военным корреспондентом, Василий Гроссман своими глазами видел весь ужас освобожденного лагеря смерти. Писатель первым рассказал правду о преступлениях против человечности, которые фашисты вершили во времена Великой Отечественной войны. Эти и другие интересные факты узнали участники встречи.

«Особенно ценно, что сегодня мы обсуждали эту тему с молодым поколением. Ведь именно им предстоит беречь правду о войне и передавать ее своим детям», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Патриотическое мероприятие стало частью широкомасштабной общественной программы, которая реализуется в округе с июля прошлого года. Она направлена на сохранение исторической правды и традиций нашей страны.