Литературный вечер в честь юбилея поэмы Твардовского прошел в Химках

Гостям театра рассказали биографию автора, а также о том, как он писал свое произведение. Его поэма стала символом мужества и стойкости советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

«В исторических событиях, описанных в книге, мы видим не только переживания прошлых лет, но и вечные ценности, которые актуальны и в наше время — стойкость, патриотизм и готовность защищать свою Родину», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Подобные мероприятия регулярно проводят в Химках. С начала июля 2024 года в округе действует масштабная общественная программа, направленная на поддержание патриотизма и сохранение исторической правды.

«Подобные мероприятия играют важную роль в сохранении исторической памяти и культурного наследия нашей страны. Они помогают жителям лучше понять свои корни, почувствовать связь с прошлым и осознать значимость тех ценностей, которые помогли советскому народу преодолеть тяжелейшие испытания», — сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.