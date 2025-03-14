Литературный вечер в честь Аркадия Гайдара провели в Химках

Мероприятие, посвященное дню рождения русского писателя, провели в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в Химках. Присутствующим рассказали о жизни и творчестве Аркадия Гайдара.

Участникам встречи зачитали отрывки из таких произведений Аркадия Гайдара, как «Тимур и его команда» и «Военная тайна». После этого слушатели обсудили с лектором темы, которые поднимает писатель. Завершился вечер творческими выступлениями местных коллективов.

«Творчество Аркадия Гайдара уникально тем, что оно показывает детям и подросткам, как важно быть сильными и верными своей Родине, даже в самых сложных обстоятельствах. Его герои становятся примером мужества и стойкости, вдохновляя новые поколения на добрые дела и любовь к Отечеству», — рассказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Открытый урок стал часть широкомасштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с июля прошлого года под лозунгом «Успех в единстве поколений».

«Патриотическое воспитание — это не только изучение исторических фактов, но и формирование осознанной гражданской позиции, основанной на любви к Родине, глубоком уважении к ее прошлому и стремлении участвовать в ее настоящем и будущем», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.