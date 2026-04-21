Литературный вечер прошел в усадьбе Плещеево в Подольске

Тишина старинной усадьбы «Плещеево» 18 апреля вновь наполнилась поэтическими строками и интересными разговорами. Литературная гостиная Александра Перепечина завершила сезон творческой встречей с Вячеславом Огрызко, главным редактором «Литературной России» и автором 52 книг.

В «Плещееве» Вячеслав Огрызко побывал впервые. Его впечатлила не только живописность места, но и сами слушатели — волонтеры, которые следят за порядком на территории усадьбы.

В своем выступлении писатель затронул темы современной литературы и познакомил аудиторию с историей усадьбы через призму архивов. Вячеслав Огрызко упомянул о выдающихся владельцах «Плещеева», а также о творчестве Александра Перепечина, чья литературная гостиная продолжает традиции этого исторического места.