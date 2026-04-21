Литературный вечер прошел в усадьбе Плещеево в Подольске
Тишина старинной усадьбы «Плещеево» 18 апреля вновь наполнилась поэтическими строками и интересными разговорами. Литературная гостиная Александра Перепечина завершила сезон творческой встречей с Вячеславом Огрызко, главным редактором «Литературной России» и автором 52 книг.
В «Плещееве» Вячеслав Огрызко побывал впервые. Его впечатлила не только живописность места, но и сами слушатели — волонтеры, которые следят за порядком на территории усадьбы.
В своем выступлении писатель затронул темы современной литературы и познакомил аудиторию с историей усадьбы через призму архивов. Вячеслав Огрызко упомянул о выдающихся владельцах «Плещеева», а также о творчестве Александра Перепечина, чья литературная гостиная продолжает традиции этого исторического места.
«Архивы — это не просто пыльные свитки, а живой голос прошлого, который учит нас понимать современную литературу. Сегодня мы убедились, как важно сохранять эту нить, особенно здесь, в усадьбе, где каждый камень дышит историей и поэзией», — сказал литератор.
Подобные литературные встречи в усадьбе «Плещеево» стали традиционными. А совсем скоро там начнутся «Музыкальные сезоны».