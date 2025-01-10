Литературный вечер пройдет в «Умной библиотеке» в Химках 15 января

Литературный вечер ко Дню заповедников и национальных парках проведут в «Умной библиотеке» Химок. Гости смогут поделиться поэтическими произведениями на тему природы.

Собравшиеся будут читать свои стихотворения под аккомпанемент классической музыки. После выступлений участники поделятся мнениями об услышанном и побеседуют о красоте природы и влиянии человека на нее.

«День заповедников и национальных парков — это важная дата, напоминающая о необходимости сохранения уникальной природы нашей страны. Охрана окружающей среды — это не только забота о будущем, но и сохранение культурного и природного наследия», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Встреча состоится 15 января в 14:30. Желающих ждут в «Умной библиотеке» по адресу: улица Калинина, дом № 13.

Напомним, что в округе активно ведутся работы по благоустройству Химкинского лесопарка: специалисты облагораживают дорожки, занимаются установкой новых скамеек и малых архитектурных форм.