Литературный вечер пройдет в Одинцове 16 мая

В рамках акции «Ночь музеев» в бельведере Вяземского дворца Одинцовского округа пройдет встреча, посвященная поэзии Александра Пушкина. Это мероприятие посвящено циклу «Неспешные чтения в русской усадьбе».

Старший научный сотрудник музея-заповедника, пушкинист Михаил Гладилин будет читать известные и неизвестные стихотворения великого поэта, в том числе на тему любви. В ходе программы каждый гость сможет высказать свое мнение о звучащих произведениях Александра Пушкина и прочитать стихотворения.

Михаил Гладилин хорошо известен всем постоянным гостям музея-заповедника. Первая встреча-чтение состоялась 7 октября 2023 года. Она была посвящена трагедии Александра Пушкина «Борис Годунов». Именно он был первым владельцем усадьбы Большие Вяземы в Одинцовском округе. В дальнейшем «Неспешные чтения в русской усадьбе» стали проходить каждую первую субботу месяца в музее-заповеднике.