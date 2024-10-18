Литературный вечер по творчеству Лермонтова провели в библиотеке Воскресенска

Акция «Поэзии чудесный гений» прошла в библиотеках городского округа. Она посвящалась 210-летию со дня рождения поэта Михаила Лермонтова.

Литературный бенефис «Мятежный гений вдохновенья…» состоялся в центральной библиотеке имени Инны Гофф. На нем собрались участники клуба «Позитив+» и проекта «Активное долголетие». Гости узнали интересные факты о жизни и творчестве поэта и послушали романсы на его стихи.

Для ветеранов Воскресенского химического комбината в отделе краеведения провели литературный час. Заведующая Елена Юрова рассказала о жизненном пути Лермонтова, а затем участникам мероприятия показали видеоклипы исполнителей романсов и фильм «Тарханы»,

С лучшими произведениями великого поэта познакомились и юные читатели городской библиотеки № 2. В библиотеке рабочего поселка Хорлово подготовили выставку книг о детских годах и жизни классика, его прозу и стихи. Читателям библиотеки села Федино представили музыкально-поэтическую композицию. В библиотеке села Ашитково показали фильм о биографии Лермонтова и устроили викторину для читателей.

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