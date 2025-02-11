Литературный вечер писателя Александра Твардовского прошел в Химках

Литературный вечер, посвященный выдающемуся русскому писателю Александру Трифоновичу Твардовскому, организовали в городской библиотеке № 3. Мероприятие было приурочено к 80-летию со времени написания поэмы «Василий Теркин».

Присутствующие узнали интересные факты о жизни Александра Твардовского, а также познакомились с историей создания поэмы. Отрывок из «Василия Теркина» для гостей встречи прочел актер театра «Наш дом».

Мероприятие провели в рамках широкомасштабной общественной программы «Успех в единстве поколений». Свою реализацию проект начал в июле прошлого года. Главная задача: воспитать в подрастающем поколении чувство любви к Родине и уважение к ее истории.

«Благодаря этому патриотическому движению у жителей Химок появилась уникальная возможность принимать участие в разнообразных историко-патриотических активностях, знакомиться с историей нашей Родины и находить единомышленников среди участников мероприятий», — подчеркнул заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.