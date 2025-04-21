Литературный вечер памяти журналиста Семена Гудзенко провели в Химках

В библиотеке № 3 в Химках состоялось мероприятие, посвященное поэту, военному корреспонденту и журналисту Семену Гудзенко. Вечер приурочили к 80-летию публикации его знакового сборника «Мое поколение».

Гостям рассказали о жизненном пути поэта, его журналистской и фронтовой деятельности, а также об истории создания сборника, ставшего голосом поколения военного времени. Участникам вечера представили видеообращение заместителя председателя Совета депутатов Александра Васильева.

«В Химках регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. Большинство из них проходят под лозунгом „Успех V единстве поколений“ в рамках широкомасштабной патриотической программы. Она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени», — отметил Александр Васильев.

Завершилось мероприятие церемонией вручения благодарностей активным жителям округа. За вклад в развитие Химок отметили сразу нескольких человек.

Общественница Алина Шалимова напомнила, что патриотическую программу в округе реализуют с июля прошлого года. За это время там провели более тысячи мероприятий — от встреч с ветеранами и тематических лекций до мастер-классов и выставок.