Литературный вечер памяти поэта Гумилева прошел в кампусе МГИМО в Одинцове
Культурный центр Одинцовского кампуса МГИМО провел музыкально-поэтический вечер «Заблудившийся трамвай», посвященный жизни и творчеству выдающегося русского поэта Серебряного века — Николая Гумилева. Мероприятие стало не просто данью уважения великому поэту, но и настоящим праздником искусства.
Программа включала ряд именитых стихотворений, берущих за душу неравнодушного читателя, — «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Наступление», «Шестое чувство», романсы на стихи Николая Гумилева «Однообразные мелькают», «Жираф», «Лес», «Змей».
Участники литературно-поэтического вечера в ходе беседы приобщились к истории творчества Николая Гумелева: обсудили воспоминания о судьбе поэта, неразрывно связанной с историей русской литературы и именем Анны Ахматовой, а также заслушали стихотворения поэтессы «Он любил три вещи на свете…» и «Письмо».