Литературный вечер памяти писателя Аркадия Аверченко прошел в Воскресенске

В отделе обслуживания Центральной библиотеки имени Инны Гофф 18 марта прошел литературный бенефис «Умел смеяться и смешить», приуроченный к 145-летию со дня рождения русского писателя-сатирика Аркадия Аверченко. Мероприятие состоялось в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

Аркадий Аверченко — одна из самых загадочных фигур в русской литературе ХХ века. Его биография полна белых пятен, а ключевым городом в судьбе писателя стал Севастополь: здесь он родился, жил до 16 лет, отсюда в 1920 году эмигрировал навсегда.

Начало встречи было приурочено к значимой дате — 18 марта 2014 года, когда Республика Крым и Севастополь вошли в состав России. С этим событием гостей библиотеки поздравили депутат округа, заслуженный тренер России по хоккею Геннадий Коротеев, руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и ветеран СВО Олег Ивашкин.

Участники встречи узнали интересные факты из жизни писателя-сатирика, посмотрели фрагменты кинофильма «Человек, который смеялся». Завершилось мероприятие чтением ироничных и трогательных рассказов Аверченко: «Веселье», «Борода», «Пылесос», «Русское искусство» и других.