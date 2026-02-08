Литературный вечер памяти Аркадия Гайдара прошел в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Мероприятие состоялось 6 февраля в дошкольном отделении гимназии № 23 и собрало детей, их родителей и жителей округа. Гостям показали отрывки из фильмов и рассказали о творчестве писателя.

Открывая вечер, муниципальный депутат Алексей Федоров отметил неизменную актуальность автора. По его словам, Гайдар всегда был искренним с читателем, а честность является высшей мерой уважения к людям.

Показ фрагментов экранизаций «Тимур и его команда» и «Клятва Тимура» сопровождался лекцией о жизни писателя, его идеях и героях. Организаторы подчеркнули, что Аркадий Гайдар умел говорить простым языком о серьезных вещах, поэтому его книги остаются понятными и сегодня.

Музыкальную часть вечера подготовили воспитанники дошкольного отделения. Дети исполнили композиции из советских фильмов, снятых по произведениям писателя.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил важность подобных инициатив для знакомства детей с литературным наследием страны и сохранения интереса к классике.

Заместитель председателя местного Совета депутатов Руслан Шаипов добавил, что такие форматы мероприятий способствуют бережному отношению к истории и объединяют жителей разных поколений.