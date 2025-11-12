Литературный вечер о Великом стоянии на реке Угре прошел в Химках

В театре «Наш дом» состоялось патриотическое мероприятие – литературный вечер, посвященный одной из знаковых дат в истории государства: Великому стоянию на реке Угре. Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Великое стояние на реке Угре завершилось 11 ноября 1480 года. Мероприятие позволило гостям детально изучить хронологию события, которое стало бескровным, но решительным актом в борьбе за суверенитет Российского государства.

«Стояние на Угре – это беспрецедентный пример силы духа, стратегической мудрости и единства русского народа. Оно показало, что даже перед лицом грозного врага, сплотившись, мы способны отстоять свою свободу. Такие события в истории – это фундамент нашего патриотизма, который мы обязаны бережно хранить и передавать будущим поколениям», – сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Спикеры вечера провели параллели между историческими событиями и современностью, отметив важность сохранения исторической правды в условиях, когда военнослужащие защищают интересы страны на передовой.

«Подобные литературные вечера имеют огромное значение для развития духа патриотизма среди населения. Они позволяют не просто выучить даты, но и прочувствовать величие подвига предков, понять ценность суверенитета и осознать свою причастность к великой истории России. Через стихи, прозу и живые дискуссии мы формируем в сердцах любовь к Родине и гордость за ее победы», – прокомментировал народный избранник Глеб Демченко.

Как отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, патриотические мероприятия находят живой отклик у жителей Химок, способствуя укреплению связи между поколениями и исторической преемственности.