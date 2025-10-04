Литературный вечер о творчестве поэта Сергея Есенина прошел в Химках

Литературный вечер, посвященный поэту Сергею Есенину, прошел в школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках. В мероприятии приняли участие воспитанники образовательного учреждения, педагоги, выпускники и приглашенные гости.

Во время литературного вечера прочли отрывки из произведений поэта, поделились собственными размышлениями. Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что молодежь подошла к этому мероприятию ответственно.

«Один из участников читал „Не жалею, не зову, не плачу“ — и это звучало очень точно. Зная, в каком возрасте Есенин написал это стихотворение, как рано в нем появилась взрослая интонация — начинаешь по-другому слышать текст. Хорошо, что ребята читают с пониманием. Это говорит о том, как в школе выстроена работа с литературой», — сказал Руслан Шаипов.

Литературный вечер стал частью масштабной работы по формированию традиционных ценностей у молодежи. Своими мыслями об этом поделилась и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Если ребенок один раз принял участие в таком вечере — он научится внимательно слушать, точно говорить и уважать тех, кто создавал культуру. Это и есть воспитание в самой практической форме. В Химках мы стремимся к тому, чтобы школы становились живыми культурными площадками», — подчеркнула Олеся Климачева.

В Химках продолжается системная работа по патриотическому воспитанию. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что такие мероприятия направлены на сохранение культурного и исторического наследия.