Литературный вечер о трагедии в Беслане прошел в Солнечногорске

3 сентября в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева в Солнечногорске представили литературно-музыкальную композицию «Следующая остановка — небо», посвященную трагическим событиям в Беслане 3 сентября 2004 года. Участниками встречи стали ученики восьмых классов гимназии № 6 имени дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского.

Основой для названия мероприятия стал одноименный рассказ современной российской писательницы Тамары Михеевой.

«Я не знала, о чем этот рассказ. Я его прочитала. Он заканчивался словами: „Город назывался Беслан“. И у меня просто взрыв эмоций, потекли слезы, которые я не могла остановить. После прочтения этой книги я поняла, что хочу сделать мероприятие, посвященное тем страшным событиям», — поделилась заведующая библиотекой Марина Богатова.

Во время встречи Марина Богатова прочитала произведение вслух, после чего обсудила его со школьниками. Ребятам также показали видеоматериалы о трех страшных днях, когда террористы удерживали заложников в школе. Вместе с участниками поговорили о качествах, которые помогают не поддаваться на провокации к совершению противозаконных поступков.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших.

«С подростками важно говорить об этих вещах. Это наша память, наша боль, которая служит нам всем уроком. И наша задача как педагогов, наставников — растить в детях гуманное отношение к миру, прививать осознание важности человеческой жизни и уважение к стране, истории и людям», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В конце встречи школьникам напомнили правила действий при возникновении экстренных ситуаций. Также ребята посмотрели молодежный видеоклип «Мы за мир».