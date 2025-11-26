Литературный вечер Константина Симонова пройдет в Зарайске

Сегодня Дворец культуры имени Леонова в Зарайске распахнет свои двери для всех, кто желает прикоснуться к наследию Константина Симонова, приглашая на литературно-музыкальный вечер, посвященный великому советскому поэту и писателю. Мероприятие, получившее название «Жди меня, и я вернусь…», приурочено ко дню памяти поэта.

«Эта знаменитая строка из его, пожалуй, самого известного стихотворения, стала не просто названием вечера, а квинтэссенцией всей его фронтовой лирики, мощным символом надежды, веры и нерушимой связи между людьми, разлученными войной. Гостей вечера ждет не просто концерт, а глубокое и эмоциональное погружение в поэтическое и прозаическое наследие автора», — сообщили организаторы.

В программу вечера войдут выразительные чтения самых знаменитых произведений писателя — как стихотворных, так и отрывков из его прозы. Выступления будут дополнены тематическими музыкальными композициями и знаменитыми песнями военных лет. Организаторы подчеркивают, что главной целью мероприятия является не только сохранение памяти о творчестве Константина Симонова и его вкладе в русскую литературу, но и создание душевной атмосферы для всех ценителей литературы и истории. Литературно-музыкальный вечер начнется в 14:00. Вход для всех желающих свободный.