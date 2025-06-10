Литературный вечер ко дню рождения Пушкина прошел в Химках

Литературные чтения прошли в актовом зале детской школы искусств имени Верстовского в Химках. Встречу посвятили 226-летию со дня рождения великого русского поэта и прозаика Александра Пушкина.

Воспитанники и педагоги школы искусств прочитали известные произведения именитого автора. Гостями встречи стали неравнодушные жители, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«Зрители смогли прикоснуться к великим страницам русской литературы, прочувствовать силу пушкинского слова, его тонкость, лиричность и бесконечную любовь к Родине и народу», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Произведения Пушкина — основа русской литературы и культуры. Через живое слово, сцену и искусство дети и взрослые смогли постичь величие автора и его вклад в историю страны.

Литературные чтения провели в рамках широкомасштабной общественной программы «Успех V единстве поколений», которую запустили в Химках в июле прошлого года. Ее цель — воспитать в молодежи любовь к Родине и уважение к ее героям, а также сохранить культурное и историческое наследие страны.