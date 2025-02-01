Литературный вечер ко дню рождения писателя Чехова прошел в Химках

Литературный вечер прошел на малой сцене театра «Наш дом». Гостям рассказали о ключевых событиях в жизни писателя и публициста Антона Павловича Чехова.

Гостям литературного вечера рассказали про творчество, знаменитые работы и роль Чехова в формировании советской литературы. Перед химчанами выступила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

«Творчество Антона Павловича служит ярким примером того, как литература сохраняет связь между поколениями, передавая жизненные ценности и уроки. Его произведения напоминают нам о том, как важно чтить память великих предков и учиться на их опыте», — отметила Ольга Кириллова.

Участники прочли отрывки из произведений, которые отражают глубину таланта Чехова.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева напомнила, что в Химках уделяют внимание патриотическому воспитанию жителей. С начала июля в округе реализуют общественную программу, в рамках которой проходят различные мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, культурные события, встречи с участниками СВО и ветеранами.