Литературный вечер ко Дню Неизвестного солдата прошел в Химках

В гимназии № 23 микрорайона Сходня в Химках 1 декабря состоялся литературный вечер, приуроченный ко Дню Неизвестного солдата. Ученики, педагоги, общественные активисты и представители местной администрации приняли участие в мероприятии.

На встрече отметили особую важность этого события.

«День Неизвестного солдата напоминает нам о тех, чье жертвенное служение навсегда вписано в историю страны», — сказал депутат Руслан Шаипов.

Лекцию о значении даты провела член Союза журналистов России и руководитель музея воинской славы гимназии Галина Новикова. После этого гости посмотрели театральную постановку, подготовленную коллективом «Прима».

«В Химках регулярно проходят события разного формата — от исторических лекций до спортивных акций и творческих мастер-классов. Это помогает каждому найти свой способ узнать историю и почувствовать ее значение», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что такие встречи становятся важными событиями, объединяющими людей разных поколений.