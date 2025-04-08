Литературный вечер ко Дню детской книги прошел в Химках

Литературный вечер к Международному дню детской книги прошел на малой сцене театра «Наш дом» в Химках. Собравшиеся обсуждали любимые произведения и вспоминали годы юности.

Участие в творческой встрече приняли любители художественной литературы, писатели и поэты. Мероприятие прошло в уютной семейной атмосфере среди книг.

«Я уверен, что этот вечер для жителей городского округа Химки стал не только праздником для души, но и хорошей возможностью расширить свои знания о литературе, найти новых друзей и единомышленников», — отметил лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк.

Литературный вечер прошел в рамках масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Ее цель — объединить поколения вокруг общих ценностей: любви к Родине и уважения к ее культуре и традициям.