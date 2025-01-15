Литературный вечер к юбилею романа «Щит и меч» прошел в Химках

Литературный вечер в честь юбилея со дня издания романа Вадима Кожевникова «Щит и меч» организовали в химкинской детской школе искусств в Сходне. Участие в нем приняли воспитанники учреждения, их родители, педагоги и муниципальные депутаты.

Воспитанники школы искусств представили музыкальные и творческие номера. Муниципальный депутат Руслан Шаипов выступил перед зрителями с речью о том, как важна и опасна была работа разведчиков во времена Великой Отечественной войны.

«Роман соединил биографию главного героя с биографией своего поколения и всего народа. Произведение повествует о работе советского разведчика в немецком тылу и акцентирует внимание на будничной напряженной работе», — рассказал Руслан Шаипов.

Литературный вечер стал частью масштабной патриотической программы в Химках. Ее цель — сохранить память о событиях прошлого и укрепить связь между поколениями.