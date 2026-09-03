Литературный вечер к 85-летию Сергея Довлатова прошел в Воскресенске

2 сентября в Центральной библиотеке имени Инны Гофф городского округа Воскресенск состоялся литературный бенефис «Сергей Довлатов: время, место, судьба», посвященный 85-летию со дня рождения писателя. В мероприятии приняли участие ветеран специальной военной операции Олег Ивашкин и депутат городского округа Воскресенск Галина Романова, которые подчеркнули важность сохранения культурного наследия для современного поколения читателей.

В ходе встречи участники проследили основные вехи жизненного и творческого пути Сергея Довлатова, познакомились с видеозаписями его выступлений и книжной выставкой, посвященной страницам его прозы и биографии. Галина Романова отметила: «Проза Довлатова — это, прежде всего, честный разговор со своим читателем без оглядки на цензуру и политическую конъюнктуру».

Мероприятие было организовано при поддержке депутатского корпуса и направлено на сохранение и популяризацию литературного наследия. Выставка, посвященная творчеству Довлатова, продолжит работу в библиотеке и будет доступна для всех желающих.