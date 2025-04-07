Литературный вечер к 55-летию повести «Сотников» провели в Химках

Литературный вечер к 55-летнему юбилею повести Василя Быкова «Сотников» прошел в Сходненской детской школе искусств в Химках. Собравшиеся узнали о жизни и творчестве автора и значении произведения в истории мировой литературы.

Участие в исторической лекции приняли активные жители, муниципальные депутаты и общественные деятели. Собравшимся рассказали о роли творчества Василя Быкова в сохранении памяти о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

«Это произведение помогает нам понять, что истинная сила заключается в способности сохранять человечность даже в самых трудных обстоятельствах», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Кроме того, участники ознакомились с архивными фотографиями и ведеороликами о жизни и творческом пути Василя Быкова и насладились концертной программой в исполнении воспитанников школы искусств.

Встречу провели в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Благодаря ей в округе ежедневно организуют тематические концерты, мастер-классы, лекции, встречи с участниками боевых действий и многое другое.