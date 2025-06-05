Литературный вечер к 226-летию со дня рождения Александра Пушкина прошел в Химках

Серию познавательных мероприятий ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина проведут в Химках. Накануне в Доме культуры «Контакт» организовали тематический литературный вечер.

Перед участниками мероприятия выступили воспитанники театра-студии «Страна развлечений». Также для гостей провели патриотическую лекцию.

«Александр Сергеевич Пушкин — выдающийся русский поэт, драматург и прозаик. Он был настоящим гением литературы и написал множество произведений, прославивших нашу страну», — отметила директор Дома культуры «Контакт», общественница Алина Шалимова.

Перед участниками литературного вечера выступил член общественной палаты Сергей Вересняк. Мероприятие провели в рамках масштабного проекта «Успех V единстве поколений».

«Уже почти год в нашем городе реализуют патриотическую программу. Она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени. В ходе мероприятий горожан знакомят с важными событиями из истории нашей страны», — добавила общественница Ольга Игнатьева.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что для жителей Химок в рамках этого патриотического движения уже провели более тысячи событий.