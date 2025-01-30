Литературный вечер к 165-летию писателя Антона Чехова прошел в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф городского округа Воскресенск в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и проекта «Зима в Подмосковье» прошел литературный час «Несравненный художник жизни», посвященный 165-летию великого писателя Антона Павловича Чехова. Особыми гостями стали участники клуба «Позитив+».

Участники мероприятия погрузились в мир Чехова, слушая рассказ о его жизни и творческом пути, а также узнали малоизвестные факты из биографии классика. Вспомнили и знаковые произведения писателя, которые по-прежнему остаются актуальными и находят отклик в сердцах читателей.

Завершилась встреча дружеским чаепитием, которое сопровождалось душевным пением под баян. Атмосфера мероприятия была теплой и уютной, что позволило гостям не только насладиться общением, но и почувствовать дух чеховской эпохи.

Отметим, что в рамках программы «Зима в Подмосковье» Центральная библиотека имени Инны Гофф проводит множество мероприятий для гостей любого возраста. Литературный час «Несравненный художник жизни» стал ярким примером того, как культурные события объединяют людей, вдохновляют их на новые открытия и знакомят с богатым наследием русской литературы.