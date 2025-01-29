Сегодня 09:50 Литературный вечер к 165-летию Антона Чехова прошел в Мелихове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

РПЦ

Чехов

Литература

Театральные постановки по мотивам произведений писателя подготовили юные прихожане местных храмов. Организатором мероприятия выступила комиссия Подольской иерархии.

В 2025 году отмечается 165 лет со дня рождения Антона Чехова. Настоятель храма в деревне Васькино Александр Смолиевский рассказал, что у комиссии по культуре епархии возникла идея организовать в честь юбилея литературную гостиную в музее-заповеднике «Мелихово».

Преподаватель Московского государственного университета Валентина Бондаренко прочитала участникам мероприятия лекцию о влиянии христианской веры на жизнь и рассказы Чехова. Ее рассказ вызвал живой интерес у слушателей.

Организаторы планируют проводить такие мероприятия как можно чаще, чтобы привить подрастающему поколению любовь к литературе и укрепить единство нации через искусство.