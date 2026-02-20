Литературный вечер к 115-летию Виктора Некрасова провели в Химках

В школе № 19 состоялось мероприятие, посвященное творчеству выдающегося русского писателя. Учащиеся, родители и педагоги познакомились с биографией автора и обсудили его главные произведения, включая повесть «В окопах Сталинграда».

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила важность обращения к русской литературе: «Это глубокий опыт поколений, прожитый на страницах книг. Думаю, и взрослым, и детям важно обращаться к нашим авторам — так мы развиваем кругозор, учимся мыслить и сохраняем живую связь с историей страны».

Лекцию о литературном пути Некрасова дополнили музыкальные выступления школьников. Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский подчеркнул, что знакомство с историей через живые форматы — встречи, чтения, музыку — помогает воспринимать прошлое глубже и осмысленнее.

Завершился вечер живым разговором о творчестве писателя. Гости делились эмоциями и размышлениями о его военной прозе. Депутат Алексей Федоров добавил, что в округе постоянно проводятся уроки мужества, культурные события и акции памяти, направленные на патриотическое воспитание молодежи.