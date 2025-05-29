Литературный праздник для детей прошел в библиотеке в Воскресенске

Мероприятие под названием «Как хорошо уметь читать!» состоялось в библиотеке села Федино. Праздник посвятили прощанию с азбукой.
Дети из кружка познавательного досуга «Развивай-ка» и их родители с удовольствием участвовали в веселых и познавательных играх. Семейные команды совершили увлекательное путешествие по сказкам, где им нужно было угадывать персонажей по описанию и отвечать на вопросы разнообразных викторин.
Руководитель кружка Елена Трофимова вручила всем ребятам грамоты «Азбуку прочел!» и символический ключ к знаниям. Она тепло поздравила участников праздника с новым важным этапом в их жизни.
Кроме того, все дети получили яркие книжные закладки с надписью «#Ячитатель!», а также приглашение в волшебный мир книг и чтения для новых открытий в мире литературы.
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