Литературный праздник для детей прошел в библиотеке в Воскресенске

Мероприятие под названием «Как хорошо уметь читать!» состоялось в библиотеке села Федино. Праздник посвятили прощанию с азбукой.

Дети из кружка познавательного досуга «Развивай-ка» и их родители с удовольствием участвовали в веселых и познавательных играх. Семейные команды совершили увлекательное путешествие по сказкам, где им нужно было угадывать персонажей по описанию и отвечать на вопросы разнообразных викторин.

Руководитель кружка Елена Трофимова вручила всем ребятам грамоты «Азбуку прочел!» и символический ключ к знаниям. Она тепло поздравила участников праздника с новым важным этапом в их жизни.

Кроме того, все дети получили яркие книжные закладки с надписью «#Ячитатель!», а также приглашение в волшебный мир книг и чтения для новых открытий в мире литературы.