Литературный открытый микрофон пройдет в Раменском

Жителей и гостей округа будут ждать 2с сиюня к 18:00 в малом зале Дворца культуры «Сатурн». Выступить с литературным произведением сможет каждый желающий.

Открытый микрофон пройдет под девизом «Детство — это свет и радость! Детство — это ты и я!».Участники мероприятия будут читать произведения классиков детской литературы. Организаторы сделали акцент на добрых, озорных и мудрых стихотворениях, знакомых каждому с детства.

«Литературный открытый микрофон — это проект, который отправит всех в путешествие по страницам разных эпох. Это не просто чтение стихов, а возможность прикоснуться к атмосфере времени надежд и свободы, услышать ритм тех лет и поразмышлять о том, как темы прошлого перекликались с сегодняшним днем. Здесь каждый сможет стать не только слушателем, но и участником», — отметили организаторы.

Регламент выступления для каждого участника составит семь минут. Предварительная регистрация доступна на сайте. Вход на мероприятие свободный.