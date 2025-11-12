Литературный квартирник прошел в Чехове

В Центральной библиотеке муниципального округа Чехов 11 ноября состоялось мероприятие под названием «Листая страницы Великой Победы». Для старшеклассников школы № 8 сотрудники учреждения культуры подготовили киносеанс и художественные чтения.

В рамках литературного квартирника прошел показ документального фильма «Часовые памяти». Его подготовил клуб православных журналистов «Стриж». Участники организации обменялись впечатлениями и воспоминаниями, услышанными от ветеранов Великой Отечественной войны. Вспомнили фрагменты из литературных, музыкальных и художественных произведений о событиях сороковых годов 20 века. Также перед школьниками выступила педагог-психолог Ирина Ренгач.

В конце встречи стихотворения на военную тему прочитали учитель Екатерина Сафронова и учащиеся девятого класса, активисты «Движения первых»: Виктория Семянина, Наиля Кунаева и София Ибрагимова.