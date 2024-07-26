Литературный конкурс городских легенд стартовал в Воскресенске

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В городском округе Воскресенск начался конкурс городских легенд. Его целью является вовлечение жителей, предпринимателей и культурных деятелей в формирование локальной идентичности.

По итогам конкурсного отбора лучшие легенды включат в сборник «Воскресенск» серии киберпутеводителей издательства «Это моя земля». Участники могут представлять художественные произведения в прозе. Ознакомиться с подробными условиями конкурса можно по ссылке.

Проект поддерживается президентским фондом культурных инициатив, Федеральным центром гуманитарных практик, администрацией Воскресенска, Муниципальным учреждением «Культурный Центр „Усадьба Кривякино“, журналом Мир Музея и другими организациями. Он продлится до 31 октября под девизом: „Такое могло произойти только здесь“.

Призы для участников предоставляет программа «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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