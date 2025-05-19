Литературный фестиваль в честь Александра Пушкина пройдет в Одинцове с 6 по 8 июня

Юбилейный литературно-поэтический фестиваль «Проект: Поэт» пройдет в усадьбе Большие Вяземы в Одинцовском городском округе с 6 по 8 июня. Событие приурочат ко дню рождения Александра Пушкина.

Мероприятие объединит театр, музыку и живое слово в одном историческом пространстве, где прошло детство поэта «золотого века» русской литературы. Гостей ждет насыщенная культурная программа: выступления известных актеров театра и кино, авторские чтения современных поэтов, театральные представления, а также «открытый микрофон» — сцена для каждого, кто готов поделиться своими стихами или строками любимых произведений.

Открытие фестиваля ознаменуется особым событием: на сцене выступят Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». Зрителей ждет целый час любимых хитов и редких песен. После выступления под открытым небом покажут художественный фильм «Пророк. История Александра Пушкина».