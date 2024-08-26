Литературный фестиваль с мастер-классами и представлениями прошел в Ногинске

Фото: Ольга Аввакумова

Литературный фестиваль «Пильняковские чтения» прошел в Глуховском парке в Ногинске. Для гостей мероприятия подготовили 30 интерактивных площадок с мастер-классами, представлениями и другими активностями.

Фестиваль проходит в округе уже третий год. В этот раз в павильоне для мастер-классов провели лекцию о жизни российского революционера-большевика Виктора Ногина — в его честь назван округ. Для гостей также организовали мастер-классы по искусству использования трав в медицинских целях, гончарному мастерству и многим другим направлениям.

Все желающие смогли посмотреть выставку машин и оружия, а также представление молодежного социального театра «МыМъ». А в «Литературной беседке» любой желающий смог прочесть свое стихотворение или спеть.

«И дети, и родители нашли себе занятие по душе, что особенно приятно в Год семьи. Радостно видеть в числе организаторов и участников праздника молодых людей. Фестиваль посетили около четырех тысяч человек», — прокомментировал глава Богородского округа Игорь Сухин.

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