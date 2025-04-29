Литературный фестиваль проведут в усадьбе Вяземы с 6 по 8 июня

В усадьбе Вяземы с 6 по 8 июня состоится литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ». Мероприятие, приуроченное ко дню рождения Александра Пушкина, объединит сразу несколько видов искусства.

Главная цель события — поддержка молодых авторов и развитие интереса к литературному творчеству.

«Фестиваль „Проект: ПОЭТ“ — это не просто сцена для чтения стихов, это пространство живого творчества, объединяющее поколения. В год пятилетия фестиваля мы гордимся тем, что Подмосковье становится точкой притяжения для всех, кто ценит силу слова, музыку и театр. „Проект: ПОЭТ“ показывает, что поэзия остается современной, нужной и по-прежнему способной трогать сердца», — пояснил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Программа рассчитана на три дня. Запланированы выступления звезд театра и кино, авторские чтения, театральные перформансы, мастер-классы, фотозоны и открытый микрофон.

Участниками станут артисты Борис Щербаков, Юлия Рутберг, Гоша Куценко, Вячеслав Бутусов, группа «Орден Славы», Павел Деревянко и другие.

Особое внимание уделят и детской аудитории. Для подрастающего поколения подготовят спектакли, анимацию с симфоническим сопровождением и специальные показы.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Подмосковья. Билеты доступны на сайте музея.