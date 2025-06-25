Литературный фестиваль пройдет в усадьбе «Даровое» 5 июля

Усадьба «Даровое», входящая в состав Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», 5 июля распахнет свои двери для гостей юбилейного литературно-этнографического фестиваля. Мероприятие вот уже 10 лет ежегодно собирает поклонников русской культуры и творчества Федора Достоевского.

В усадьбе будущий классик русской литературы отдыхал летом 1832–1836 годов. Именно эти впечатления сам писатель называл «самыми глубокими и сильными» в своей жизни. Именно там он узнал русскую деревню — ее быт, традиции и характер. Позже эти воспоминания стали для Достоевского духовной опорой даже в тяжелые годы каторги.

Организаторы фестиваля «Липец в Даровом» подготовили насыщенную программу, которая позволит каждому гостю почувствовать себя жителем русской усадьбы XIX века. В ремесленных мастерских можно будет освоить старинные промыслы, на открытой веранде — попробовать блюда по рецептам XIX века и знаменитую зарайскую коврижку. Музыкальное оформление обеспечат фольклорные коллективы «Рось», «Век» и «Узорика», а балаганный театр порадует представлениями с Петрушкой.

Особое место в программе займут литературные чтения произведений Достоевского, связанных с его детскими воспоминаниями. Любителей истории заинтересуют лекции: Михаил Большаков расскажет о русском народном костюме, а кузнец Анатолий Большаков — о традиционных играх. Отдельным событием станет презентация детской книги «Лешачки. Лесные истории» художницы и журналистки Ольги Антроповой.

Фестиваль начнется в 13:00 по адресу: Московская область, Зарайский район, деревня Даровое, дом 1А. Мероприятие рассчитано на посетителей всех возрастов.