Литературный фестиваль пройдет в Одинцове 6 и 7 июня

Шестой литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ» состоится в музее-заповеднике Александра Пушкина в Больших Вяземах 6 и 7 июня. Знаковое культурное событие объединит поэзию, театр и музыку.

Традиционно фестиваль посвящают дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Два дня в усадьбе Вяземы будет кипеть творческая жизнь: выступления известных артистов, авторские поэтические чтения, музыкальные номера, театрализованные постановки, мастер-классы.

«Важно создавать культурные события, которые объединяют людей вокруг общих ценностей, истории и русского слова. Фестиваль „Проект: ПОЭТ“, который мы проводим в месте, связанном с именем великого Пушкина, — это не просто творческая площадка, а настоящее пространство вдохновения, где встречаются классика и современность, опыт и молодость, театр, музыка и поэзия», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Участие в фестивале примут Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, Ирина Горбачева, Петр Налич, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, дуэт SOCRAT & LERA и другие артисты. Центром притяжения вновь станет площадка «Открытый микрофон». Любой посетитель сможет подняться на сцену и исполнить либо свои произведения, либо полюбившиеся стихотворения.

Кульминацией фестиваля станет кинопоказ под открытым небом семейного фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане». Вход на показ — свободный для всех желающих. Для посетителей организуют тематические фотозоны и гастрономическую аллею. Подробности о проведении мероприятия можно посмотреть на сайте музея-заповедника.