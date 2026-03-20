Литературный фестиваль пройдет в Егорьевске

Егорьевск готовится принять фестиваль современной поэзии «Синица». Уже 21 марта город станет площадкой для творчества, где местные авторы смогут поделиться своими произведениями и открыть для себя новые таланты.

Фестиваль позиционируется как открытая платформа для всех, кто увлечен поэзией. Жителей приглашают не просто послушать, но и активно поучаствовать. Организаторы предусмотрели две ключевые номинации, каждая из которых предлагает свой путь к самовыражению.

«В номинации „Художественное слово“ участники смогут продемонстрировать свое мастерство в чтении чужих произведений. Это возможность отдать дань уважения поэтам, творившим с 1990-х годов до наших дней, привнести в их строки собственное понимание и эмоциональное прочтение», — отметили организаторы.

Номинация «Авторское слово» для тех, кто готов представить публике свои собственные творения. Вход на фестиваль свободный.