Литературный час, посвященный Пушкину, провели в Воскресенске

10 февраля, в День памяти Александра Сергеевича Пушкина, в отделе краеведения Центральной библиотеки им. Инны Гофф состоялся литературный час «Дуэль и смерть Пушкина». Мероприятие было посвящено трагическим событиям, оборвавшим жизнь великого русского поэта.

Несмотря на то что сам Пушкин не бывал в Воскресенске, его имя тесно связано с воскресенской землей. Как рассказала заведующая отделом краеведения Елена Юрова, одна из первых улиц города носит имя поэта, и на ней установлен памятник юному Пушкину. Еще один памятник находится в поселке Хорлово.

Кроме того, с Воскресенским краем поэта связывают исторические личности. Он активно общался с хозяйкой усадьбы Спасское Александрой Смирновой-Россет, которой посвящал стихи. Известно, что живший в усадьбе Кривякино писатель Иван Лажечников однажды спас Пушкина от дуэли с майором Денисевичем. На погосте у храма села Константиново нашел последний приют родственник поэта Алексей Михайлович Пушкин. А частым гостем городских библиотек был потомок Александра Сергеевича по линии его старшего сына — Андрей Кологривов.

Встреча напомнила собравшимся о многогранных связях наследия Пушкина с историей родного края и о неоценимом вкладе поэта в русскую культуру.