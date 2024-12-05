Литературный час о творчестве Николая Задорного прошел в Воскресенске

Литературный час «Любовью к Родине дыша» провели для участников клуба «Активное долголетие» в Воскресенске. Участникам рассказали про творчество Николая Задорного.

Литературный час прошел в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Его посвятили 115-летию со дня рождения Николая Задорнова — русского писателя, автора исторических романов об освоении и заселении русскими людьми Сибири и Дальнего Востока, о дипломатических отношениях России с Японией, Англией и Китаем.

Гости узнали о жизни и творчестве писателя, познакомились с воспоминаниями его сына — известного в России сатирика Михаила Задорного. Участникам также показали отрывок документального фильма «Писатель и современность» с фрагментами интервью Николая Павловича.

Встречу завершили чаепитием и песнями под баян.

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