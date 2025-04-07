Литературный час о подвиге партизанки Лидии Матвеевой прошел в Химках

Участниками встречи стали школьники, родители и депутаты. В центре внимания была история подвига юной героини времен Великой Отечественной войны.

Мероприятие состоялось 5 апреля в гимназии «Лидер». История Лидии Матвеевой связана с событиями 26 октября 1941 года, когда деревня Иваново оказалась под оккупацией. В это время девочка выполняла важную задачу — передавала данные о передвижении фашистских войск.

«Вместе мы вспомнили юную и отважную партизанку, которая совершила подвиг в годы Великой Отечественной войны», — поделилась муниципальный депутат Юлия Мамай.

«История детей-партизан во время Великой Отечественной войны является важным уроком о мужестве, стойкости и патриотизме. Несмотря на свой юный возраст, они проявляли невероятную храбрость, участвуя в борьбе против врага, помогая взрослым и выполняя важные задачи», — отметила депутат Надежда Смирнова.

Также Смирнова подчеркнула, что литературный час стал частью широкой патриотической программы, которая реализуется в Химках уже несколько месяцев. Цель инициативы — объединение поколений на основе уважения к истории, культуре, городу и стране.