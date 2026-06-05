Литературный час ко дню рождения Пушкина провели в Воскресенске

6 июня Россия отметит 227 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В преддверии этой даты, 4 июня, в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф собрались воскресенские почитатели творчества великого поэта.

В Подмосковье многие места связаны с именем поэта. Несмотря на то, что в наших краях Пушкин никогда не бывал, жизнь великого поэта соприкасается с теми его современниками, которые жили на воскресенской земле. Об этом рассказала заведующая отделом краеведения Елена Юрова.

Знаменитый романист Иван Лажечников, с именем которого связана усадьба Кривякино в Воскресенске, в 1819 году предотвратил дуэль поэта с майором Денисевичем. В конце 80-х годов XX века недалеко от Троицкой (ныне Успенской) церкви села Константиново нашли старинное гранитное надгробие с надписью: «Под камнем сим лежит действительный статский советник Алексей Михайлович Пушкин». Выяснилось, что Алексей Михайлович Пушкин — двоюродный дядя поэта, генерал-майор, писатель, переводчик Мольера. После смерти своих приемных родителей Мелиссино он унаследовал село Константиново, где и был похоронен.

Владельцы воскресенской усадьбы Спасское Николай Михайлович Смирнов и его супруга Александра Осиповна Смирнова-Россет были хорошо знакомы с поэтом. Александра Осиповна много лет дружила с Пушкиным, поэт посвятил ей несколько стихотворений и не раз упоминал ее в письмах. Самыми желанными гостями для читающей публики всегда были потомки великого поэта. Несколько десятилетий нашим гостем был потомок Александра Сергеевича Пушкина по линии старшего сына Александра — Андрей Александрович Кологривов (Москва), физик-ядерщик, кандидат физико-математических наук. Наш город посетила и его двоюродная сестра Ольга Владимировна Воронцова-Вельяминова, преподаватель Сорбонны (Франция). В библиотеке бережно хранятся тома Александра Сергеевича Пушкина, подписанные двумя потомками поэта.

После просмотра видеофильмов «10 фактов из жизни Пушкина» и «Потомки Пушкина» о своем восприятии творчества поэта рассказали и прочитали стихи его почитательницы.