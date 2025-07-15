Литературный час ко дню рождения Льва Кассиля прошел в Зарайске

Литературный час «Писатель доброй мечты» провели для школьников в муниципальном округе Зарайск. Мероприятие состоялось рамках летнего читального зала в Ерновском пункте книговыдачи.

Литературный час посвятили 120-летию со дня рождения советского и российского детского писателя Льва Кассиля. Ребят познакомили с интересными фактами из его биографии.

Библиотекарь отметила, что в годы Великой Отечественной войны Лев Кассиль был военным корреспондентом, и многие его произведения были написаны именно в этот период. Также она подчеркнула, что именно он стал инициатором создания и проведения «Книжкиной недели», которая со временем трансформировалась в Неделю детской книги.

Далее дети погрузились в творчество писателя, знакомились с главными героями его произведений, такими как братья Оська и Леля из «Кондуит и Швамбрания», а также Гешка из «Черемыш — брат героя».

Ребята также прочитали отрывки из произведений, включая «Рассказы о войне» и «Дорогие мои мальчишки».