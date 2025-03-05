Литературный бал прошел в гимназии № 1 в Жуковском

Такое мероприятие, основанное на произведениях русских классиков, в образовательном учреждении проводится ежегодно. Его организовала учитель русского языка и литературы Людмила Зайцева.

Литературный бал в этом году посвящался двум произведениям русских классиков — «Герою нашего времени» Михаила Лермонтова и «Отцам и детям» Ивана Тургенева. Ученики девятого и десятого классов на время перенеслись в атмосферу XIX века. Актовый зал гимназии превратился в бальный, а школьники — в представителей дворянства.

Под аккомпанемент оркестра юноши во фраках и мундирах и девушки в роскошных бальных платьях танцевали мазурку, кадриль, польку и вальс

Мероприятие посетила заместитель главы Жуковского Ольга Алферова. Она отметила, что ученикам и педагогам гимназии великолепно удалось воссоздать атмосферу того времени и поблагодарила их за красивый праздник.