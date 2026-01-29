Литературные встречи к 200-летию Салтыкова-Щедрина прошли в школах Лобни

Памятные мероприятия состоялись 27–28 января в образовательных учреждениях округа и были посвящены творчеству известного русского писателя-сатирика. Для школьников округа провели литературные часы, викторины и квесты.

В лицее «Авиатика» для семиклассников прошел литературный час «Писатель мудрых сказок». Ребята познакомились с биографией автора, обсудили особенности его сатиры и вспомнили сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и «Премудрый пескарь». Завершилась встреча литературной викториной с вопросами, ребусами и конкурсом портретов.

В школе № 6 старшеклассники участвовали в литературном квесте, узнали о родовом поместье писателя в Талдомском районе и о российских музеях, посвященных его творчеству. Мероприятие завершилось совместным чтением произведения «Гиена», а самые активные участники получили призы.

В школе № 10 была организована книжная выставка «Сатира как совесть эпохи». Ученики седьмых и восьмых классов на интерактивном занятии разобрали особенную манеру повествования классика, его борьбу с бюрократией, социальной несправедливостью и лицемерием.