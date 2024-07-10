Литературные чтения о семейных ценностях провели для школьников в Подольске

Фото: Министерство образования Московской области

Литературную мозаику «Семья — это чудо и райская сказка» провели для ребят летнего лагеря «Радуга» школы № 3 Подольска. Школьникам рассказали о появлении и значении имен, а также как называли родственников на Руси.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, дети узнали о семейных традициях Древней Руси, почему Александр Пушкин гордился своей родословной и как нарисовать генеалогическое древо.

Для ребят провели увлекательную викторину по мотивам детской считалочки, а также познакомили с книжной выставкой «Маленькие рецепты большого семейного счастья», а после ребята создали аппликацию символа Дня семьи, любви и верности — «Ромашку».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте