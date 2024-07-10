Литературные чтения о семейных ценностях провели для школьников в Подольске

Литературную мозаику «Семья — это чудо и райская сказка» провели для ребят летнего лагеря «Радуга» школы № 3 Подольска. Школьникам рассказали о появлении и значении имен, а также как называли родственников на Руси.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, дети узнали о семейных традициях Древней Руси, почему Александр Пушкин гордился своей родословной и как нарисовать генеалогическое древо.

Для ребят провели увлекательную викторину по мотивам детской считалочки, а также познакомили с книжной выставкой «Маленькие рецепты большого семейного счастья», а после ребята создали аппликацию символа Дня семьи, любви и верности — «Ромашку».

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