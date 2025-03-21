Литературная встреча в честь военкора Бориса Полевого прошла в Химках

В картинной галерее имени Горшина в Химках организовали литературную гостиную «Очевидцы эпохи. Писатель и художник». Встречу посвятили дню рождения писателя и военного корреспондента Бориса Полевого.

Гостям мероприятия рассказали о жизни известного журналиста и прозаика, а также познакомили с его произведениями.

«Особого внимания заслуживает экспозиция оригинальных иллюстраций к произведениям Полевого, которые хранятся в фондах нашей картинной галереи. Эти работы — наглядное свидетельство того, как литература и изобразительное искусство вместе создают яркие, эмоциональные образы прошлого», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Встреча стала частью патриотической программы, которую проводят для объединения разных поколений вокруг общих ценностей: любви и уважении к истории и культуре страны.

«Участники смогли прикоснуться к истории, осознать силу слова и искусства в формировании национального самосознания», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.