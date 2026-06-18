Литературную встречу по творчеству ветерана-фронтовика провели в Воскресенске

17 июня в отделе обслуживания Центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялся литературный бенефис, посвященный 115-летию со дня рождения Виктора Некрасова — писателя-фронтовика, чье творчество стало важной частью советской литературы второй половины XX века. Юбилейная дата совпала с 80-летием со дня публикации повести «В окопах Сталинграда», ставшей первой честной и глубокой книгой о войне, написанной непосредственным участником сражений.

Мероприятие прошло в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». На встрече присутствовали депутаты округа Жанна Мишина и Дмитрий Муконин, а также участник специальной военной операции Юрий Савченко.

Гости отметили, что произведения Некрасова, основанные на личном опыте, документируют исторические события и помогают современному поколению понять, через какие испытания прошли их предки, осознать ценность мира и почувствовать связь поколений, что способствует формированию национального самосознания и патриотизма. Участники встречи узнали интересные факты из биографии писателя, прошедшего путь от всенародного признания до вынужденной эмиграции, вспомнили его самые известные произведения и снятые по ним фильмы.