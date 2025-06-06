Литературную игру по сказкам Пушкина провели для школьников из Подмосковья

В подмосковном центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в преддверии Дня русского языка прошла литературная игра по сказкам Пушкина. Викторину организовали на смене «Юные патриоты Подмосковья», сообщили в Минобразования МО.
Ребята отвечали на вопросы по произведения великого писателя и поэта, вспоминали известные цитаты и узнавали интересные факты о жизни Пушкина. Некоторые школьники зачитывали прозу и лирику автора.
«Мероприятие способствовало развитию интереса к русской литературе и укреплению патриотического воспитания подмосковных школьников», — отметили в пресс-службе ведомства.
Заезд «Юные патриоты Подмосковья» продлится до 7 июня. В смене принимают участие 685 школьников из разных округов. С детьми работают 29 педагогов, которые курируют образовательную и культурную программу.
В Госдуме резко отреагировали на отмену статуса предпенсионера в Москве
Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул и станет сэром
Два лесных пожара потушили в Балашихе 6 июня
Машина перевернулась в массовой аварии на севере Москвы
Московских водителей предупредили о сильном ветре и грозе
Ради хайпа: школьники из Волгодонска кинули зигу на фоне Знамени Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте