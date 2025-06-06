Литературную игру по сказкам Пушкина провели для школьников из Подмосковья

В подмосковном центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в преддверии Дня русского языка прошла литературная игра по сказкам Пушкина. Викторину организовали на смене «Юные патриоты Подмосковья», сообщили в Минобразования МО.

Ребята отвечали на вопросы по произведения великого писателя и поэта, вспоминали известные цитаты и узнавали интересные факты о жизни Пушкина. Некоторые школьники зачитывали прозу и лирику автора.

«Мероприятие способствовало развитию интереса к русской литературе и укреплению патриотического воспитания подмосковных школьников», — отметили в пресс-службе ведомства.

Заезд «Юные патриоты Подмосковья» продлится до 7 июня. В смене принимают участие 685 школьников из разных округов. С детьми работают 29 педагогов, которые курируют образовательную и культурную программу.