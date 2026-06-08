Литературно-поэтический фестиваль прошел в Одинцове

Одно из крупнейших культурных событий лета в Подмосковье — VI литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ» — состоялось в Одинцовском округе. Усадьбу Вяземы посетили 8 тысяч человек.

Участие в фестивале приняли народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актриса театра и кино Ирина Горбачева, певец и композитор Петр Налич, актрисы Екатерина Волкова и Агния Кузнецова. Каждый исполнил перед публикой любимые поэтические и прозаические произведения, в том числе — собственного сочинения.

Концертную программу представили музыкальные дуэты SOCRAT & LERA, а также Кай и Гетера. Ярким завершением фестиваля стал показ нового семейного фильма режиссера Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане».

Фестиваль организовали уже в шестой раз Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.