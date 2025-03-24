Литературно-патриотический конкурс для школьников прошел в Солнечногорске

Литературно-патриотический конкурс «Пишу защитнику Отечества» завершился в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева в Солнечногорске. В нем приняли участие учащиеся 5-11 классов школ округа.

Школьники представили произведения собственного сочинения, посвященные Родине, защитникам Отечества и важности сохранения исторической памяти. Работы оценивали в двух номинациях — проза и поэзия.

Перед ребятами выступил с приветственным словом поэт Сергей Трушин, который прочитал собственные стихотворения и поделился историями из жизни.

Победители конкурса были награждены памятными дипломами и ценными призами. Все участники также получили в подарок книги о жизни писателя Бориса Васильева, чье имя носит библиотека.

Инициатор конкурса — председатель «Совета первых» первичного отделения «Движения первых» в Молодежном центре «Подсолнух» София Аколелова. Соорганизаторами конкурса выступили местное отделение «Движения первых» и Молодежный парламент округа.